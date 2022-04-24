Масштабный Крестный ход состоялся во Всеволожске

Порядка ста жителей Всеволожска посетили утреннюю службу в храме Спаса Нерукотворного образа на «Дороге жизни».
Об этом 24 апреля пишет портал 47channel. Шествие состоялось в 12:00 дня от храма на Дороге жизни до Свято-Троицкого храма на Всеволожском проспекте.
Храмы были украшены в алые тона и не случайно – он является символом крови Христа и его жертвенности. В этот же цвет необходимо красить и яйца. По крайней мере, это считается канонично, поскольку люди не поверили в воскрешение Христа и говорили, что скорее яйцо покраснеет, чем Христос вернется к жизни.
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