Населенные пункты Ленобласти, где на 25 апреля выявлены 104 новых заражения COVID-19

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 104 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 25 апреля.
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30.11.2021 3907
Новые случаи заболевания за сутки не зафиксированы в Бокситогорском и Волховском районах. Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Волосовский район: Волосово (+2), Бегуницы (+2), Курковицы (+1), Сельцо (+1), Большая Вруда (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+1), Всеволожск (+4), Кудрово (+6), Янино-1 (+1), Новое Девяткино (+2), Щеглово (+1), Сертолово (+1), Осельки (+1), Кузьмоловский (+1), Старая (+1), Бугры (+2), Гарболово (+1), пгт. им. Свердлова (+1), Хапо-Ое (+2), Куйвози (+1), Лехтуси (+1).
- Выборгский район: Выборг (+2), Победа (+1), Глебычево (+1), Рощино (+1), Советский (+1), Коробицыно (+1), Гаврилово (+1), Каменка (+1), Пушное (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+5), Сиверский (+2), Коммунар (+1), Лампово (+1), Дружная Горка (+1), Лукаши (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+2).
- Киришский район: Кириши (+3).
- Кировский район: Кировск (+1), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+2), Приладожский (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+1).
- Ломоносовский район: Русско-Высоцкое (+1), Большая Ижора (+1), Лебяжье (+1).
- Лужский район: Луга (+2), Скреблово (+1), Филимонова Горка (+2).
- Подпорожский район: Никольский (+1), Подпорожье (+3).
- Приозерский район: Приозерск (+1), Сосново (+1), Кузнечное (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+8), Гостицы (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+6), Кайвакса (+1), Царыцино Озеро (+1).
- Тосненский район: Тосно (+1), Никольское (+2), Сельцо (+1), Аннолово (+2).