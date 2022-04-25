В Волховском районе уроки в школах начались с поднятия флага России

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В школах Ленобласти дали начало новой традиции – начинать учебную неделю с торжественного поднятия государственного флага под гимн России.

Одними из первых к ней присоединилась школы Волховского района. Церемония поднятия флага состоялась пока в трех образовательных учреждениях: в Волховской школе №1, Новоладожской школа им. В.С. Черокова и Сясьстройской №2.

IMG_2CB2116B6712-1
Фото: t.me/britsunalexey
«Обязательно проработаем вопрос, чтобы в каждой школе была возможность проводить такие церемонии. Эта новая традиция наполнится также чествованием обучающихся по итогам прошедших недель за учебные, спортивные и общественные достижения», — рассказа глава районной администрации Алексей Брицун.

Также церемония прошла в Муринском центре образования №2.

Автор