Фото: в Мурино начали учебную неделю с поднятия флага и исполнения гимна России

Как сообщал ivbg.ru, по предложению Минпросвещения, комитет образования Ленинградской области с 25 апреля инициировал церемонию поднятия флага России в школах региона.
Ленинградские школы начали неделю с торжественного поднятия флага и исполнения гимна России. Вот как эту инициативу воплотил Муринский центр образования № 2. Флаг подняли ученики седьмого кадетского класса.
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19.04.2022 324