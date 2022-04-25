Фото: в Мурино начали учебную неделю с поднятия флага и исполнения гимна России

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщал ivbg.ru, по предложению Минпросвещения, комитет образования Ленинградской области с 25 апреля инициировал церемонию поднятия флага России в школах региона.

Фото: в Мурино начали учебную неделю с поднятия флага и исполнения гимна России Мурино, Ленинградская область
Фото: в Мурино начали учебную неделю с поднятия флага и исполнения гимна России Мурино, Ленинградская область
Фото: в Мурино начали учебную неделю с поднятия флага и исполнения гимна России Мурино, Ленинградская область

Ленинградские школы начали неделю с торжественного поднятия флага и исполнения гимна России. Вот как эту инициативу воплотил Муринский центр образования № 2. Флаг подняли ученики седьмого кадетского класса.

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19.04.2022 324
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