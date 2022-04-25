Фото: в Мурино начали учебную неделю с поднятия флага и исполнения гимна России

Как сообщал ivbg.ru, по предложению Минпросвещения, комитет образования Ленинградской области с 25 апреля инициировал церемонию поднятия флага России в школах региона.

Ленинградские школы начали неделю с торжественного поднятия флага и исполнения гимна России. Вот как эту инициативу воплотил Муринский центр образования № 2. Флаг подняли ученики седьмого кадетского класса.