Правительство расширит поддержку производителей овощей

Автор: Александр Селиванов
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Государство сможет возместить до 25% стоимости строительства.

Правительство России расширило правила предоставления субсидий. Агробизнес будет получать господдержку в виде возмещения 25% стоимости строительства. Также с 2023 года рассчитывать на господдержку могут малый и средний бизнес, который занимается внедрением агротехнологий. Об этом заявил председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Новые возможности появятся и у агробизнеса, который строит или модернизирует хранилища для овощей. Цены на материалы и оборудование выросли, что осложняет завершение работы в срок. Поэтому мы повысим уровень возмещения их затрат на эти цели – до 25% фактической стоимости, — сообщил Михаил Мишустин.

Работа будет идти в рамках государственной программы по сельскому хозяйству.

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11.04.2022 342
— Рассчитываем, что принятые правительством решения не только помогут аграриям увеличить производство, но и обеспечат российским потребителям широкий выбор качественных продуктов по доступным ценам, – подчеркнул Михаил Мишустин.
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