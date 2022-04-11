Ленинградская область развивает сеть ярмарок для фермеров и ремесленников

Фермерская продукция придет к жителям напрямую. Также в ярмарках смогут принять участие дачники

«Сегодня мы провели встречу, посвящённую созданию ярмарок по продаже фермерской продукции. Наметили план действий, обозначили, кто из фермеров будет работать на первом этапе, определим список городов и поселков, где пройдут первые ярмарки. Планируем дать максимально комфортную цену и распространить сеть ярмарок по всей Ленобласти», — отметил президент Ассоциации фермерских хозяйств и кооперативов Ленобласти и Петербурга Михаил Шконда.

Ленинградские аграрии исполняют поручение президента России по развитию отечественного семеноводства, разработке и внедрению достижений российской селекции. Напомним, глава государства поддержал предложение правительства РФ выделить дополнительно не менее 153 млрд рублей на поддержку АПК. Он подчеркнул, что важно снижать импортную составляющую в производстве отечественной сельхозпродукции.

Вам будет интересно Выпускники «Школы фермеров» Ленобласти могут претендовать на гранты Гранты предоставляет комитет по АПК Ленобласти, при этом шесть лучших проектов уже получили гранты Россельхозбанка. Проект по повышению знаний действующих фермеров... 07.04.2022 180

Напомним, что в Ленобласти выдается порядка 40 видов субсидий сельхозпроизводителям, среди них 5 грантов фермерам. Так «Ленинградский гектар» уже дал новый импульс развитию Сланцевского района. Суть «Ленинградского гектара» повторяет суть федеральной программы “Дальневосточный гектар” и заключается в выделении земельных участков в отдаленных районах Ленобласти фермерам для освоения земель на бесплатной основе.

А принять участие в «Агростартапе» и получить гранты от правительства Ленобласти могут не только жители 47 региона, но и Петербурга. «Агростартап» это новая форма господдержки АПК, введённая в 2019 году в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Подробная информация размещена на сайте комитета по АПК.