Ленинградская область развивает сеть ярмарок для фермеров и ремесленников

Фермерская продукция придет к жителям напрямую. Также в ярмарках смогут принять участие дачники
Ленинградские аграрии исполняют поручение президента России по развитию отечественного семеноводства, разработке и внедрению достижений российской селекции. Напомним, глава государства поддержал предложение правительства РФ выделить дополнительно не менее 153 млрд рублей на поддержку АПК. Он подчеркнул, что важно снижать импортную составляющую в производстве отечественной сельхозпродукции.
Напомним, что в Ленобласти выдается порядка 40 видов субсидий сельхозпроизводителям, среди них 5 грантов фермерам. Так «Ленинградский гектар» уже дал новый импульс развитию Сланцевского района. Суть «Ленинградского гектара» повторяет суть федеральной программы “Дальневосточный гектар” и заключается в выделении земельных участков в отдаленных районах Ленобласти фермерам для освоения земель на бесплатной основе.
А принять участие в «Агростартапе» и получить гранты от правительства Ленобласти могут не только жители 47 региона, но и Петербурга. «Агростартап» это новая форма господдержки АПК, введённая в 2019 году в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Подробная информация размещена на сайте комитета по АПК.