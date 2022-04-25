40% россиян выбрали бы длинные майские праздники вместо новогодних каникул

Согласно опросу, внушительная часть жителей России предпочитают длинный отдых в мае.

Из результатов опроса сервисом «Работа.ру», порядка 40 % россиян хотели бы дольше отдыхать в мае за счет сокращения новогодних выходных. Такие выводы специалисты сделали на основе опроса более 3 тысяч респондентов.

Кроме того, 72% опрошенных не намерены брать отпуск на дни между выходными. А отдыхать в этот период будут только 14% опрошенных. Еще столько же не определились с планами.