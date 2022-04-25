Ученица Лужской школы стала призером Всероссийской олимпиады школьников

Автор: Гузель Галимова
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Школьница из Лужского района Ленобласти стала призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию.

Анастасия Тесакова учится в 11 классе Лужской школы №3.

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Фото: lenobl.ru

Сегодня, 25 апреля, стартовал заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии. В нем примут участие 228 старшеклассников из 72 регионов России, в том числе 11 школьников из Ленобласти.

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Кроме того, в Москве сейчас проходит заключительный этап ВсОШ по английскому языку. Регион представляет ученица Бугровской школы №2 Майя Дорджиева.

Ранее ученица Гатчинской гимназии им. Ушинского Варвара Сергеева стала призером Всероссийской олимпиады школьников по мировой художественной культуре.

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