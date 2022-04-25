Петербуржец, убивший и ограбивший свою возлюбленную, отправится в тюрьму на 11 лет

Пара была вместе на протяжении 7 лет, однако женщина не раз подвергалась насилию со стороны осужденного.

Об этом 25 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

По материалам дела, 2 января прошлого года мужчина наведался к своей возлюбленной на работу с несколькими бутылками шампанского. После «аперитива» они отправились на такси в квартиру на Богатырском проспекте. Именно там романтическое свидание превратилось в страшную трагедию.

Между возлюбленными произошла ссора, в результате которой ныне осужденный задушил свою жертву подушкой. Сразу после этого он скрылся с места преступления, прихватив украшения своей жертвы.

По данным правоохранителей, еще в 2017 году мужчина травмировал свою пассию бутылкой из под алкоголя. Во время очередной ссоры он бросил стеклянную тару в стену и она срикошетила в голову женщине. Тогда возлюбленные пошли на «мировую».

Суд назначил убийце наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.