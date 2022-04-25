Илон Маск приобрел Twitter за 44 млрд долларов

Популярная социальная сеть теперь принадлежит Илону Маску.

Основатель компаний SpaceX и Tesla покупает соцсеть Twitter за 44 миллиарда долларов. Об этом сообщает сама компания вечером, 25 апреля.

Twitter, Inc. сегодня объявил о том, что заключил окончательное соглашение о том, что будет приобретен компанией, полностью принадлежащей Илону Маску, за 54,2 доллара за акцию, сделка оценивается примерно в 44 миллиарда долларов», — говорится в сообщении Twitter .