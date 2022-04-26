В Госдуму внесли поправку в законопроект о маркировке домашних животных

Первое время это не будет обязанностью для владельцев питомцев.

Как сообщил «Интерфаксу» автор поправки, первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, «сейчас нет возможности сразу 60 млн животных зарегистрировать». По его словам, постановка на учёт будет бесплатная, а способ идентификации выбирает владелец, это может быть чип, татуировка, бирка.

Он добавил, что когда созданная система по маркировке питомцев «будет работать эффективно, тогда идентификация станет обязательной».

19 апреля Госдума поддержала принятие в первом чтении законопроект о маркировке домашнего скота.

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Документ направлен на регулирование отношений, связанных с учётом животных, определением зоосанитарного статуса объектов, на территории которых осуществляются их содержание, разведение и убой, а также производство, переработка, хранение подконтрольных товаров.