Собака напала на ребенка в Гатчинском районе. Второй раз за три дня

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщал ivbg.ru, 11 апреля четырехлетний мальчик – житель деревни Скворицы Гатчинского района – вышел погулять на улицу и подвергся нападению стаи собак в 200-х метрах от дома.  

А 13 апреля собака покусала 9-летнего ребенка в садоводстве Большие Колпаны.

Гатчинской городской прокуратурой проводится проверка соблюдения ответственными должностными лицами требований федерального законодательства.

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26.01.2022 996
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