Собака напала на ребенка в Гатчинском районе. Второй раз за три дня

Как сообщал ivbg.ru, 11 апреля четырехлетний мальчик – житель деревни Скворицы Гатчинского района – вышел погулять на улицу и подвергся нападению стаи собак в 200-х метрах от дома.
А 13 апреля собака покусала 9-летнего ребенка в садоводстве Большие Колпаны.
Гатчинской городской прокуратурой проводится проверка соблюдения ответственными должностными лицами требований федерального законодательства.
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