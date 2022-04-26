В Госдуме предложили ввести двухразовое бесплатное питание в начальной школе

Автор: Александр Селиванов
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Согласно законодательству, в начальной школе дети обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день.

Депутат Государственной думы Василий Власов выступил с предложением о введении двухразового бесплатного питания для учеников начальных классов, если продолжительность учебного процесса составляет более трех часов. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова.

— В целях поддержки семей с малолетними детьми прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство, – сказано в заявлении.

В части предоставления учащимся начальных классов двухразового бесплатного горячего питания в день в случае, если продолжительность учебного процесса с учетом перемен составляет более трех часов.

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25.04.2022 86
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