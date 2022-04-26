Населенные пункты Ленобласти, где выявлены 101 новый зараженный COVID-19 на 26 апреля

Автор: Сергей Агутин
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По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 101 человека.

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14.04.2022 1276

Новые случаи заболевания за сутки не зафиксированы в Бокситогорском, Волховском, Киришском, Подпорожском и Лодейнопольском районах. Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию новой коронавирусной инфекции.

  • Волосовский район: Волосово (+1), Каложицы (+1), Бегуницы (+1), Сельцо (+1).
  • Всеволожский район: Мурино (+3), Всеволожск (+9), Кудрово (+1), Новое Девяткино (+3), пос. Щеглово (+1), Сертолово (+4), Кузьмоловский (+2), Старая (+2), Токсово (+1), СНТ Грузино (+1), Дубровка (+1), Корнево (+2), Керро (+1).
  • Выборгский район: Выборг (+6), Рощино (+3), Селезнево (+1), Большое поле (+1).
  • Гатчинский район: Гатчина (+7), Вырица (+1), Малое Верево (+1), Ляды (+2), Белогорка (+1), Большие Колпаны (+1), Торфяное (+1), Лукаши (+1), Натальевка (+1), Пудость (+1).
  • Кингисеппский район: Кингисепп (+1), Большая Пустомержа (+1).
  • Кировский район: Назия (+1).
  • Ломоносовский район: Кипень (+1).
  • Лужский район: Луга (+5), Торковичи (+1), Заклинье (+1), Скреблово (+1).
  • Приозерский район: Приозерск (+1), Сосново (+1), Саперное (+1).
  • Сланцевский район: Сланцы (+10), Сланцы (+2), Выскатка (+1).
  • Выскатка район: Тихвин (+3), Стрелково (+1).
  • Тосненский район: Нурма (+1), Тосно (+2), Тельмана (+1), Новолисино (+1), Красный Бор (+1).
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