Населенные пункты Ленобласти, где выявлены 101 новый зараженный COVID-19 на 26 апреля

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 101 человека.
Вам будет интересно
Как объясняют специалисты НМИЦ онкологии им. Петрова, термин «наследственный рак» обозначает злокачественную опухоль, которая возникает из-за мутаций, заложенных в генах...
14.04.2022 1276
Новые случаи заболевания за сутки не зафиксированы в Бокситогорском, Волховском, Киришском, Подпорожском и Лодейнопольском районах. Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию новой коронавирусной инфекции.
- Волосовский район: Волосово (+1), Каложицы (+1), Бегуницы (+1), Сельцо (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+3), Всеволожск (+9), Кудрово (+1), Новое Девяткино (+3), пос. Щеглово (+1), Сертолово (+4), Кузьмоловский (+2), Старая (+2), Токсово (+1), СНТ Грузино (+1), Дубровка (+1), Корнево (+2), Керро (+1).
- Выборгский район: Выборг (+6), Рощино (+3), Селезнево (+1), Большое поле (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+7), Вырица (+1), Малое Верево (+1), Ляды (+2), Белогорка (+1), Большие Колпаны (+1), Торфяное (+1), Лукаши (+1), Натальевка (+1), Пудость (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+1), Большая Пустомержа (+1).
- Кировский район: Назия (+1).
- Ломоносовский район: Кипень (+1).
- Лужский район: Луга (+5), Торковичи (+1), Заклинье (+1), Скреблово (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+1), Сосново (+1), Саперное (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+10), Сланцы (+2), Выскатка (+1).
- Выскатка район: Тихвин (+3), Стрелково (+1).
- Тосненский район: Нурма (+1), Тосно (+2), Тельмана (+1), Новолисино (+1), Красный Бор (+1).