По информации ivbg.ru, 25 апреля сотрудники полиции получили результаты исследования 495 пакетов, обнаруженных во время обыска в квартире на улице Ломоносова в Сланцах – это 270 граммов синтетических наркотиков.

Обыск проводился после задержания в Санкт-Петербурге двоих жителей Сланцев: 34-летнего мужчины и его 60-летней матери. Несмотря на наличие жилья в регионе, в городе они бродяжничали.

Задержанные выдали четыре грамма синтетического наркотика. По факту хранения и сбыты крупной партии наркотических веществ возбуждено уголовное дело.