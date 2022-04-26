По информации ivbg.ru, 25 апреля сотрудники полиции получили результаты исследования 495 пакетов, обнаруженных во время обыска в квартире на улице Ломоносова в Сланцах – это 270 граммов синтетических наркотиков.
Обыск проводился после задержания в Санкт-Петербурге двоих жителей Сланцев: 34-летнего мужчины и его 60-летней матери. Несмотря на наличие жилья в регионе, в городе они бродяжничали.
Задержанные выдали четыре грамма синтетического наркотика. По факту хранения и сбыты крупной партии наркотических веществ возбуждено уголовное дело.
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20.04.2022 1141