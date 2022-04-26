Финская Valio передаст российское производство компании «Велком»

Сумма сделки не оглашается. Вместе с заводом к компании «Велком» переходят права на бренд Viola.

Финская компания Valio, занимающаяся производством молочной и мясной продукции, намерена продать свои предприятия в России компании «Велком». Это российская мясопромышленная компания, которая производит мясную продукцию под таким же брендом.

По сообщениям представителей финской компании, завершены переговоры по продаже российских активов. К ГК «Велком» перейдет предприятие по выпуску сыров в Ершово (Московская область), а также перейдут и права на бренд Viola.

— Наличие нового собственника позволит выпускать продукцию под маркой Viola, а также сохранить локальный ассортимент, — сказано в сообщении Valio.

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ГК «Велком» дается право до конца переходного периода выпускать продукцию под другими брендами Valio – Oltermanni и собственно Valio.