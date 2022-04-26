Жителям Ленобласти запретят курить под окнами жилых домов

Депутаты ЗакСа Ленобласти в первом чтении приняли законопроект о запрете курения под окнами многоквартирных домов.

В нем дополняется перечень общественных мест, где запрещено курить. Так, предлагается установить запрет на курение табака на расстоянии менее чем шесть метров от многоквартирных жилых домов. Это не коснется специально выделенных мест.

Вам будет интересно В Госдуму внесли поправку в законопроект о маркировке домашних животных Первое время это не будет обязанностью для владельцев питомцев. Как сообщил «Интерфаксу» автор поправки, первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным... 26.04.2022 84

Законопроект инициирован Советом депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района.