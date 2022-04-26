Все магазины OBI в России откроются до конца майских праздников

Все гипермаркеты OBI в России откроются до конца майских праздников, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы.

«В среду, 27 апреля, вновь откроет двери для покупателей московский магазин «ОБИ Ходынское поле», а до конца майских праздников планируется запуск всех гипермаркетов сети», — говорится в сообщении.

Магазины будут открываться поэтапно. к 1 маю OBI вновь заработает в Москве и Петербурге, затем — в регионах. Все 27 гипермаркетов возобновят работу до 11 мая.

Напомним, о прекращении деятельности в стране компания сообщила в начале марта.

Ранее владелец Zara и Bershka заявил о планах возобновить работу в России.