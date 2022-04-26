На трассе А-120 в Ленобласти введут реверсивное движение

В связи с ремонтными работами на федеральной трассе А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» в Ленобласти введут реверсивное движение с 26 апреля по 25 мая.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», дорожники будут устранять колейность с 36 по 45 километр, в поселении Сяськелевское и в районе деревни Жабино. В связи с этим на дороге будет введено реверсивное движение со светофорным регулированием. Скорость движения ограничат до 40 км/ч.

Напомним, что сегодня, 26 апреля, из-за дорожных работ в Ленобласти ограничено движение по 10 федеральным трассам.