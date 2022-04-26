На «Госуслугах» начали досрочно принимать заявления на выплату для детей от 8 до 17 лет

С сегодняшнего дня, 26 апреля, на «Госуслугах» начали принимать заявления на получение ежемесячной выплаты нуждающимся семьям с детьми от 8 до 17 лет, сообщили в Минтруде. Заявления планировали начать принимать с 1 мая.

В Минтруде уточнили, что «это сделано для того, чтобы те, кто планировал на майские праздники уехать за город, на природу, на дачу — туда, где могут быть проблемы с интернет-связью, не меняли свои планы, спокойно заполнили заявление заранее».

Все заявления, поданные с 26 апреля по 30 апреля, будут рассмотрены в общем порядке уже после 1 мая. Заявление будет рассматриваться в течение 10 рабочих дней.

Напомним, само пособие назначается с 1 апреля. Поэтому в мае семьи с детьми получат двойную выплату. Однако есть условие — необходимо, чтобы в апреле ребенку уже было 8 лет. При этом, подать заявление возможно и в более поздние сроки.