Чемпионат мира по хоккею не пройдет в Петербурге в 2023 году

Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года.

Чемпионат мира по хоккею должен был пройти в Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года.

«Решение о переносе мероприятия было принято в первую очередь из соображений безопасности и благополучия всех игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков, – говорится в сообщении.

Решение о новом месте проведения турнира будет принято на конгрессе IIHF во время чемпионата мира, который пройдет в 2022 году с 13 по 29 мая в Финляндии.

Ранее стало известно, что финал Лиги Чемпионов официально перенесли из Петербурга в Париж.