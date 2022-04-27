В Ленобласти ожидается утренняя гололедица

Температура воздуха нормализуется в течении дня.

По информации синоптиков из Северо-Западного Гидрометцентра, на дорогах Ленобласти ожидается гололедица утром 27 апреля.

Воздух прогреется от +2 до +7 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада, а его скорость будет умеренной.

Местами в регионе пройдут дожди с мокрым снегом.