В Ленобласти ожидается утренняя гололедица

Температура воздуха нормализуется в течении дня.
По информации синоптиков из Северо-Западного Гидрометцентра, на дорогах Ленобласти ожидается гололедица утром 27 апреля.
Воздух прогреется от +2 до +7 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада, а его скорость будет умеренной.
Местами в регионе пройдут дожди с мокрым снегом.
Вам будет интересно
Последние дни апреля будут снежными. Как сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов, несмотря на то, что циклон уже ушел из города...
27.04.2022 86