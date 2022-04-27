Десять человек вывели из горящей квартиры в Лужском районе

Автор: Александр Селиванов
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Огонь распространился на площадь 60 квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по региону, днем 26 апреля в посёлке Осьмино произошло возгорание в многокомнатной квартире.

Прибывшие на место происшествия 12 спасателей и три единицы техники, вывели из квартиры 10 человек, а затем ликвидировали пожар.

Благодаря оперативным действиям пожарных в результате инцидента никто не пострадал.

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18.04.2022 231
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