Десять человек вывели из горящей квартиры в Лужском районе

Огонь распространился на площадь 60 квадратных метров.
Как сообщили в пресс-службе МЧС России по региону, днем 26 апреля в посёлке Осьмино произошло возгорание в многокомнатной квартире.
Прибывшие на место происшествия 12 спасателей и три единицы техники, вывели из квартиры 10 человек, а затем ликвидировали пожар.
Благодаря оперативным действиям пожарных в результате инцидента никто не пострадал.
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18.04.2022 231