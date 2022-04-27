Музыкальные инструменты для кантелистов из Лодейного Поля изготовят в Карелии

Знаменитые мастера национального ансамбля «Кантеле» в Карелии уже приступили к изготовлению инструментов для юных музыкантов

В ближайшее время инструменты — кантеле-прима, кантеле-альт, пяти -и десятиструнные кантеле будут переданы в Лодейнопольский центр для нового кружка кантелистов.

«Воспитанники Лодейнопольского детского центра посещают наши мастер-классы по танцам и даже стали участниками программы «Хоровод времён» ансамбля «Кантеле». Для ансамбля «Радость» наши специалисты создали фонограмму «Шумской кадрили». В работе — «Кондужская кадриль». В прошлом году ансамбль «Кантеле» выступал на Дне города Лодейное Поле», — рассказала директор ансамбля песни и танца Карелии «Кантеле» Наталья Львова.

Ранее мы писали, что в рамках национального проекта «Культура» в сосновоборской детской школе искусств «Балтика», которой в 2021 году исполнилось 29 лет, обновили музыкальные инструменты и учебные пособия.