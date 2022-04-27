В Ленобласти беженцам из ДНР и ЛНР вручили первые свидетельства о предоставлении убежища

Автор: Гузель Галимова
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В Ленобласти вручили первые свидетельства о предоставлении временного убежища беженцам, вынуждено покинувшим Украину, ДНР и ЛНР. Документ получили 93 человек.

Выдача свидетельств прошла 26 апреля в пункте временного размещения «Царицыно озеро» в Тихвинском районе Ленобласти. Сейчас там временно проживают почти 500 человек, они все состоят на миграционном учете.

 

Пока заявления на временное убежище приняты от 220 человек. При этом 20 человек приехали в Ленобласть без документов, их данные устанавливаются. Еще у шестерых уже есть российское гражданство, сообщает пресс-служба управления по вопросам миграции ГУ МВД России.

Отметим, что свидетельства дают право оформить разрешение на временное проживание, вид на жительство, получить гражданство Российской Федерации, устроиться на работу.

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19.04.2022 373
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