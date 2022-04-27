В Ломоносовском районе на волю выпустили очередную партию серых куропаток

В Ломоносовском районе выпустили очередную партию серых куропаток. Птица занесена в Красную книгу Ленобласти.

Серые куропатки были специально выращены, таким образом восстанавливают популяцию птиц в Ленобласти, рассказали в охотнадзоре.

Выращивание серой куропатки, с последующем выпуском в дикую природу, уже пятый год в Ленобласти осуществляется в рамках госпрограммы Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира. За это время популяция увеличилась в два раза.