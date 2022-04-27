В Ленобласти запустят фонд добровольных пожертвований для помощи беженцам с Украины

Данный фонд будет функционировать по инициативе Александра Дрозденко.

Об этом, 27 апреля, пишет Online47. Как стало известно порталу, фонд добровольных пожертвований «Общественная инициатива» будет призван оказывать помощь беженцам из Донбасса. Соответствующее решение приняло ленинградское отделение «Единой России» во главе с губернатором региона и Секретарем регионального отделения Александром Дрозденко.

Система сбора и отправки гуманитарного груза налажена фракцией «Единая Россия» по всей стране и доказала свою эффективность. Теперь отправка конвоев с гумпомощью из региона осуществляется еженедельно.

Однако потребность в помощи увеличивается постоянно. По этой причине было принято решение дать возможность поучаствовать в сборе средств всем неравнодушным гражданам и организациям.

Более подробная информация представлена у наших коллег из Online47.