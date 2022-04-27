Финляндия отказалась платить за газ в рублях

Автор: Гузель Галимова
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Финляндия приняла решение не платить за газ в рублях. Об этом сообщила министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен газете Helsingin Sanomat.

«Мы приняли решение в правительственном комитете по экономической политике, что Финляндия не пойдет на рублевые платежи», — говорится в газете.

Об этом министры договорились еще в начале апреля.

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