Финляндия отказалась платить за газ в рублях

Финляндия приняла решение не платить за газ в рублях. Об этом сообщила министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен газете Helsingin Sanomat.
«Мы приняли решение в правительственном комитете по экономической политике, что Финляндия не пойдет на рублевые платежи», — говорится в газете.
Об этом министры договорились еще в начале апреля.
Вам будет интересно
Весной 2022 года после нововведений по оплате российского газа вокруг него появилось много шумихи. Практически ежедневно обновляется информация по странам,...
27.04.2022 205