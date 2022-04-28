Земельный контроль, GPS-трекеры и QR-коды не избавили окрестности Мурино от стихийных свалок

Действующие на территории региона экологические законы обошли Мурино стороной. Свалки в промзоне города за прошлую зиму только подросли.

Кадры незаконных свалок в окрестностях Мурино публикует tg-канал Муринский Шаверматорий 28 апреля.

По данным редакции канала, в экологическом надзоре заявили, что территории находятся под статусом населенного пункта, а значит — ответственность местной администрации.

В свою очередь, глава города уверен, что решать проблему должны прокуратура и эконадзор:

Это работает точно также как, если стали свидетелем убийства — обращаетесь в МВД. Если заболели — обращаетесь в скорую. Если горит квартира — в МЧС. Если Эконадзор не предпринял мер, можно обратиться в прокуратуру, — ответил муринцам Дмитрий Кузьмин.