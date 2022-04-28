Региональную трассу Сокколово — Мариенбург отремонтируют в рамках нацпроекта

Госконтракт на проведение работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» уже заключил «Ленавтодор».

На двух километрах трассы предполагается полная замена покрытия, укрепление обочин и установка новых знаков.

«В Гатчинском районе за весну-лето качественно обновим еще три региональное трассы помимо Сокколово — Мариенбург. Речь про Красносельское шоссе от Гатчины до Павловска, подъезд к ʺНПО Белогоркаʺ в Сиверском и участок трассы Низковицы — Кипень», — пояснил глава дорожного комитета Ленобласти Денис Седов.

Отметим, что всего за 2021 год в Ленобласти отремонтировали 200 километров региональных трасс, при этом ряд ремонтов был сделан с опережением сроков: обновлены сразу шесть дорог в Тосненском районе, приведена в порядок трасса Анташи — Красное Село (от Ропши до деревни Сокули). В Тихвинском районе обновлен участок дороги Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь.

Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».