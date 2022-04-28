Депутаты Ленобласти приняли законы, направленные на поддержку бизнеса

Парламентарии поддержали сразу два законопроекта, предусматривающие льготы по налогу на имущество организаций.

Как рассказали в пресс-службе Законодательного Собрания Ленинградской области, первый законопроект устанавливает в 2022 году налоговую ставку по налогу на имущество организаций для участников консолидированной группы налогоплательщиков, осуществляющих деятельность по коду Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 19.2 («Производство нефтепродуктов») в размере 0,11% вместо 2,2%. Напомним, аналогичная льгота для участников КГН действовала в 2021 году, её действие закончилось 31 декабря.

Прежде всего, речь идет о ПО «Киришинефтеоргсинтез». Предприятие вносит заметный вклад в социально-экономическое развитие Ленинградской области. За последние четыре года сумма налоговых поступлений в региональный бюджет по налогу на прибыль составила около 40 млрд рублей (только по итогам 1-го квартала текущего года – 3,8 млрд рублей), порядка 800 млн рублей в год получает областная казна от КИНЕФ по налогу на доходы физических лиц.

В текущих условиях многие отрасли российской экономики испытывают трудности. Нефтегазовый сектор оказался наиболее подвержен санкциям со стороны недружественных стран. Ограничения повлияли не только на объемы добычи, переработки и поставки нефти и газа. Затруднена закупка комплектующих для строительства, ремонта оборудования, нарушены логистические цепочки.

Также в статью 3-1 областного закона вносится уточняющее изменение в части уплаты налога на имущество организаций в размере 50% от установленной налоговой ставки. Льгота коснется отдельных категорий налогоплательщиков, среди которых предприятия, занимающиеся ремонтом сельхозтехники.

Ожидается, что выпадающие доходы областного бюджета в 2022 году составят 1,2 млрд руб. Вместе с тем, предоставляемая льгота приведет к росту поступлений по налогу на прибыль организаций.

В ходе обсуждения вице-спикер Татьяна Тюрина («Единая Россия»), которая часто бывает на предприятии, отметила, что в настоящее время там завершаются работы по строительству комплекса глубокой переработки нефти для создания замкнутого цикла:

Гидрокрекинг позволит перерабатывать до 90% нефти. Сегодня, когда мы говорим о поддержке бизнеса, необходимо учитывать интересы всех предприятий, в том числе и крупных. К примеру, такое предприятие, как «Киришинефтеоргсинтез», является градообразующим, крупнейшим налогоплательщиком региона, несет большую социальную нагрузку. Эти средства пойдут в том числе на стабильное развитие Ленинградской области, развитие спорта и города Кириши.

Александр Перминов (лидер фракции «Справедливая Россия – За правду») поинтересовался, какие сроки установлены для введения объекта в эксплуатацию. Информации о точной дате ввода нет, но ожидается, что в течение 2022-2023 гг. это произойдет.

«Мы получаем значительно больше от деятельности предприятия, расположенного на территории Ленинградской области. Давая крупным налогоплательщикам определённые льготы, мы затем к концу года имеем дополнительные налоговые поступления в бюджет, которые можем расходовать на социальные программы», – подчеркнул руководитель фракции «Единая Россия» Олег Петров.

Руководитель фракции ЛДПР Андрей Лебедев также поддержал проект закона, но призвал не забывать о малом и среднем бизнесе.

Председатель профильной постоянной комиссии по бюджету и налогам Николай Пустотин («Единая Россия») напомнил присутствующим историю вопроса создания КГН. «Этот шаг позволил в несколько раз увеличить налоговые поступления бюджета, благодаря чему мы имеем возможность выполнять адресную инвестиционную программу. После завершения строительства комплекса налог на имущество значительно вырастет, поскольку стоимость оборудования для гидрокрекинга несопоставима с нынешней, кроме того, углубленная переработка увеличит поступления по налогу на прибыль. Речь идёт о поддержке предприятия, которое создает финансовую основу бюджета Ленобласти», – пояснил депутат.

По словам Станислава Еремеева («Единая Россия»), в условиях санкций два направления в России оказались подвержены наибольшим атакам: IT-сфера и всё, что связано с сырьевыми ресурсами. «Было бы странно сегодня не поддерживать предприятие, которое стремится реализовать полный цикл переработки сырья, в котором нуждаются все отрасли, в том числе сельское хозяйство. Не следует спорить о том, большое предприятие или малое, надо исходить из наших стратегических интересов», – заключил он.

Остальные депутаты в целом высказались в поддержку законопроекта. По итогам голосования законопроект был принят в трех чтениях: за – 37 депутатов, против – 5.

Кроме того, областной парламент в трех чтениях принял ещё один законопроект, устанавливающий в 2022 году налоговую ставку по налогу на имущество организаций в размере 1% вместо 2% в отношении торговых центров общей площадью более 1000 квадратных метров и жилых помещений (речь идет о ведомственных квартирах), налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость объектов недвижимости.

Перечень зданий (строений, сооружений) и помещений в них, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2022 год утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 22.12.2021 №850. В него вошёл 701 объект.

Решение о выработке таких мер было принято по итогам заседания оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики Ленинградской области в целях исключения резкого увеличения налоговой нагрузки на организации в период санкционных ограничений.

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