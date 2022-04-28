Владелец Reserved и Cropp объявил о продаже бизнеса в России

Польский ритейлер и производитель одежды LPP SA (бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay) принял решение о продаже российского подразделения.

В компании сообщили, что «переговоры с потенциальными покупателями» уже ведутся.

Магазины LPP закрылись 30 марта, до этого компания полностью приостановила транспортировку продукции в Россию, все инвестиции и планы по развитию, а также прекратила онлайн-продажи всех своих брендов.

Ранее стало известно, что все гипермаркеты OBI в России откроются до конца майских праздников.