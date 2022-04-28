Массовая авария собрала пробку от Рябовского до съезда в Мурино

Автор: Гузель Галимова
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Серьезное ДТП с пострадавшими произошло днем 28 апреля на 33 километре внешнего кольца КАД на границе Петербурга и Ленобласти.

Судя по кадрам, столкнулись две легковушки, в том числе такси, и ГАЗель. По предварительным данным, пострадал один человек.

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Фото: телеграм-канал «Мегаполис»

Поврежденные машины заняли две полосы движения. Согласно данным сервиса «Яндекс.пробки», затор растянулся почти на семь километров — от Рябовского шоссе в сторону Мурино.

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