Массовая авария собрала пробку от Рябовского до съезда в Мурино

Серьезное ДТП с пострадавшими произошло днем 28 апреля на 33 километре внешнего кольца КАД на границе Петербурга и Ленобласти.

Судя по кадрам, столкнулись две легковушки, в том числе такси, и ГАЗель. По предварительным данным, пострадал один человек.

Поврежденные машины заняли две полосы движения. Согласно данным сервиса «Яндекс.пробки», затор растянулся почти на семь километров — от Рябовского шоссе в сторону Мурино.