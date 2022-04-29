Жители Выборга могут сдать старые шины и получить сертификат на покупку новых

Пункт сбора откроется 29 апреля в 11:30. Цель акции – формирование у граждан культуры обращения с отходами и снижение нагрузки на окружающую среду.

Участники акции могут получить сертификат на покупку комплекта новых шин. С правилами можно ознакомиться здесь.

Адрес пункта сбора: Московский проспект, 1.