Пособия на детей, запрет на списание соцвыплат в счет долгов и прочие: какие законы вступают в России в мае

Уже через три дня в России начнет действовать ряд новых законов. Публикуем простые и понятные карточки с информацией о том, какие изменения ждут россиян в законодательстве.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале рассказал, какие изменения ждут российских граждан уже через несколько дней.
Фото: Tg-канал Вячеслава Володина
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