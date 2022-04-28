Пособия на детей, запрет на списание соцвыплат в счет долгов и прочие: какие законы вступают в России в мае

Автор: Анастасия Щербакова
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Уже через три дня в России начнет действовать ряд новых законов. Публикуем простые и понятные карточки с информацией о том, какие изменения ждут россиян в законодательстве.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале рассказал, какие изменения ждут российских граждан уже через несколько дней.

Пособия на детей, запрет на списание соцвыплат в счет долгов и прочие: какие законы вступают в России в мае новый закон, Индексация, госдума, выплаты, Володин
Пособия на детей, запрет на списание соцвыплат в счет долгов и прочие: какие законы вступают в России в мае новый закон, Индексация, госдума, выплаты, Володин
Пособия на детей, запрет на списание соцвыплат в счет долгов и прочие: какие законы вступают в России в мае новый закон, Индексация, госдума, выплаты, Володин
Пособия на детей, запрет на списание соцвыплат в счет долгов и прочие: какие законы вступают в России в мае новый закон, Индексация, госдума, выплаты, Володин
Пособия на детей, запрет на списание соцвыплат в счет долгов и прочие: какие законы вступают в России в мае новый закон, Индексация, госдума, выплаты, Володин
Пособия на детей, запрет на списание соцвыплат в счет долгов и прочие: какие законы вступают в России в мае новый закон, Индексация, госдума, выплаты, Володин
Пособия на детей, запрет на списание соцвыплат в счет долгов и прочие: какие законы вступают в России в мае новый закон, Индексация, госдума, выплаты, Володин
Фото: Tg-канал Вячеслава Володина
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Пособия на детей, запрет на списание соцвыплат в счет долгов и прочие: какие законы вступают в России в мае новый закон, Индексация, госдума, выплаты, Володин
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