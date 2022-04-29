Ленобласть вошла в ТОП-13 регионов по объемам ввода жилья

Ленобласть вошла в число 13 регионов-лидеров по объемам строительства и ввода жилья на душу населения за 2019-2021 годы.

Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе заседания правительственной комиссии по региональному развитию РФ.

Как отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, строительная отрасль в регионе развивается динамично. В минувшем году область показала значительные результаты по возведению соцобъектов и вводу жилья, восстановлению прав обманутых дольщиков.

«На этот год ставлю строительному блоку не менее амбициозные задачи. Рад, что успехи региона отметили на федеральном уровне», — сказал губернатор.

Ранее ivbg.ru рассказывал, что только за первый квартал 2022 года Ленобласть ввела миллион квадратных метров жилья, что составляет 43 % от плана Минстроя.