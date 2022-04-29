Ленинградские поисковики открыли «Вахту памяти-2022»

Старт Всероссийской акции «Вахта памяти» был дан у мемориала воинам Ленинградского фронта у деревни Мишкино Тосненского района.

«Большое количество ребят из разных регионов страны приезжают к нам, чтобы отдать дань памяти тем бойцам, которые положили за нас свои жизни. Эта работа, прежде всего, важна для молодежи. Потому что сложное время, в которое мы сейчас живем, важно пройти с пристальной памятью о тех подвигах, которые совершили наши предки», — отметил зампред правительства Ленобласти — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Всего с мая по октябрь в Ленинградской области пройдут 10 поисковых экспедиций на местах сражений Великой Отечественной войны в Кировском, Выборгском, Тосненском, Подпорожском и Киришском районах. В них примут участие 2,5 тысячи волонтеров со всей страны.

Как уже ранее писал ivbg.ru, всего по итогам поисковых мероприятий за 2021 год были найдены останки 2 694 советских воинов. По смертным медальонам и подписным вещам установлены имена 247 из них. В 2020 году поисковые работы в рамках проекта «Всероссийская вахта Памяти» прошли в 16 районах 47 региона. За 2020 год поисковым отрядам удалось обнаружить и захоронить 3254 советских воина, погибших в годы cоветско-финской и Великой Отечественной войн. Из них 64 были опознаны. По подсчетам самих бойцов, почти четыреста тысяч солдат еще не найдены в Ленобласти.

Ленинградская область на протяжении 30 лет активно работает в рамках Всероссийской Вахты памяти (первая «Вахта» в регионе была проведена в 1990 году).