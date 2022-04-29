Грабители пропилили бетонный пол, чтобы ограбить квартиру в Петербурге

По информации ivbg.ru, 28 апреля в полицию обратилась 33-летняя жительница Кировского района Санкт-Петербурга.

В ее трехкомнатной квартире на проспекте Народного Ополчения побывали воры. Чтобы проникнуть в квартиру, злоумышленники из подвала пробили бетонный пол. Их добычей стали ювелирные украшения на сумму в 100 тысяч рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.