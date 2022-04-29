Видео: в Приморске водитель сбил школьника на переходе

Наезд на пешехода произошел вечером 26 апреля на 117 километре трассы «Зеленогорск — Приморск – Выборг» в Выборгском районе Ленобласти.

По предварительным данным, автомобиль Hyundai сбил восьмилетнего мальчика, который перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. За рулем иномарки находилась 37-летняя жительница Выборга.

Ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Врачи диагностировали у него перелом ноги и ушибы головы.

Проводится проверка.