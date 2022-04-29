Видео: в Приморске водитель сбил школьника на переходе

Наезд на пешехода произошел вечером 26 апреля на 117 километре трассы «Зеленогорск — Приморск – Выборг» в Выборгском районе Ленобласти.
По предварительным данным, автомобиль Hyundai сбил восьмилетнего мальчика, который перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. За рулем иномарки находилась 37-летняя жительница Выборга.
Ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Врачи диагностировали у него перелом ноги и ушибы головы.
Проводится проверка.
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