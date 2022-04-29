Появилось видео задержания агрессивного мужчины с ножом в метро Петербурга

Ранее ivbg.ru рассказывал, что вечером 28 апреля на станции «Комендантский проспект» в Петербурга мужчина бросался с ножом на работников метрополитена.

В сети появилось видео с места событий. На кадрах видно, что на помощь сотрудникам метрополитена пришел обычный петербуржец. Он повалил агрессора на пол точным ударом в голову. После охранники и пассажиры скрутили мужчину и удерживали до прибытия полицейских.

Пока на агрессора составили только протокол за хулиганство. Известно, что задержанный был ранее судим за причинение вреда здоровью средней тяжести.