Появилось видео задержания агрессивного мужчины с ножом в метро Петербурга

Ранее ivbg.ru рассказывал, что вечером 28 апреля на станции «Комендантский проспект» в Петербурга мужчина бросался с ножом на работников метрополитена.
В сети появилось видео с места событий. На кадрах видно, что на помощь сотрудникам метрополитена пришел обычный петербуржец. Он повалил агрессора на пол точным ударом в голову. После охранники и пассажиры скрутили мужчину и удерживали до прибытия полицейских.
Пока на агрессора составили только протокол за хулиганство. Известно, что задержанный был ранее судим за причинение вреда здоровью средней тяжести.
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