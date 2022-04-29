На таможне в Ивангороде молдаванин протянул сотруднику «премию» в конверте

К разочарованию для иностранца, таможенник оказался честным. Теперь водитель из Молдавии задержан.

Об инциденте на границе пишет пресс-служба СЗТУ 29 апреля.

В отношении молдаванина было возбуждено уголовное дело за попытку передать таможеннику 50 тысяч рублей. За вознаграждение он рассчитывал пересечь границу с незадекларированным товаром. Его обнаружили в багажнике машины.

О данном факте таможенник незамедлительно сообщил в отдел по противодействию коррупции Кингисеппской таможни, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.