На таможне в Ивангороде молдаванин протянул сотруднику «премию» в конверте

К разочарованию для иностранца, таможенник оказался честным. Теперь водитель из Молдавии задержан.
Об инциденте на границе пишет пресс-служба СЗТУ 29 апреля.
В отношении молдаванина было возбуждено уголовное дело за попытку передать таможеннику 50 тысяч рублей. За вознаграждение он рассчитывал пересечь границу с незадекларированным товаром. Его обнаружили в багажнике машины.
О данном факте таможенник незамедлительно сообщил в отдел по противодействию коррупции Кингисеппской таможни, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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