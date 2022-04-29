60-летний петербуржец выпустил автоматную очередь с балкона своей квартиры

Автор: Анастасия Щербакова
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На грохот от выстрелов в полицию пожаловалась соседка пожилого хулигана.

По информации Ivbg.ru, минувшим вечером, 28 апреля, полиция задержала мужчину предпенсионного возраста. С балкона квартиры он несколько раз выстрелил в воздух из автомата. В момент визита правоохранителей стрелок был пьян.

60-летний петербуржец выпустил автоматную очередь с балкона своей квартиры стрельба, Петербург
60-летний петербуржец выпустил автоматную очередь с балкона своей квартиры стрельба, Петербург
60-летний петербуржец выпустил автоматную очередь с балкона своей квартиры стрельба, Петербург
Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

К счастью, оружие модели ИЖ-161ПС оказалось охолощенным. Стрелок доставлен в отдел полиции, на него составлен административный протокол.

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