Ленинградские лесники получили 28 машин за 28,6 млн рублей

Лесопатрульная техника вручена подведомственным учреждениям комитета по природным ресурсам Ленобласти.

Ключи от 20 автомобилей получили сегодня, 29 апреля, лесничие ЛОГКУ «Ленобллес», 8 автомобилей ― сотрудники дирекции особо охраняемых природных территорий (ООПТ ЛО) из рук зампреда областного правительства, председателя комитета по АПК Олег Малащенко в Тосно. Церемония прошла в честь 373-й годовщины со дня образования пожарной охраны России.

Как уже ранее писал ivbg.ru, с 26 апреля в Ленобласти объявлен пожароопасный сезон. В случае обнаружения лесного пожара необходимо незамедлительно сообщить по номеру единого регионального пункта диспетчерского управления ЛОГКУ «Ленобллес»: 90-89-111, либо по номеру единой федеральной телефонной прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.