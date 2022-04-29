Случаев детского гепатита неизвестного происхождения в России не выявлено

Роспотребнадзор принимает все меры, чтобы не допустить завоз инфекции неизвестной этимологии в страну.

Об этом 29 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

… по состоянию на 29 апреля 2022 года случаев заболевания острым гепатитом неизвестной этиологии не выявлено. Для предупреждения риска завоза инфекции на территорию нашей страны принимается весь необходимый комплекс мер, включая повышенный контроль на санитарно-карантинных пунктах, — говорится в заявлении Роспотребнадзора.

Напомним, ранее ВОЗ начало бить тревогу после обнаружения неизвестного вида гепатита, который избирательно поражает только детей. Порядка 10% пациентов потребовалась трансплантация печени.