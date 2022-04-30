Населенные пункты Ленобласти, где выявлены 98 новых зараженных COVID-19 на 30 апреля

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 98 человек.
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30.11.2021 3994
Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию новой коронавирусной инфекции.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+2), Пикалёво (+1).
- Волосовский район: Бегуницы (+3), Курковицы (+1), Молосковицы (+1), Красный Луч (+1).
- Волховский район: Паша (+1), Новая Ладога (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+2), Всеволожск (+4), Кудрово (+2), Новое Девяткино (+3), Сертолово (+1), Кузьмоловский (+1), Токсово (+1), Романовка (+1), Агалатово (+1), Пери (+1), Корнево (+1), Порошкино (+1).
- Выборгский район: Выборг (+6), Глебычево (+1), Советский (+1), Приморск (+1), Вещево (+1), Лебедевка (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+4), Сиверский (+1), Большие Колпаны (+2), Тойворово (+1), Кобринское (+1).
- Кингисеппский район: Большая Пустомержа (+1), Большое Кузёмкино (+1), Ивангород (+1).
- Киришский район: Кириши (+3), Типино (+1).
- Кировский район: Кировск (+1), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+1), Синявино (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3).
- Ломоносовский район: Русско-Высоцкое (+1), Малая Ижора (+1), Пески (+1).
- Лужский район: Луга (+3), Толмачёво (+1), Мшинская (+1).
- Подпорожский район: Винницы (+1), Никольский (+2), Подпорожье (+2), Важины (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+2).
- Сланцевский район: Сланцы (+7).
- Тихвинский район: Тихвин (+6), Царыцино Озеро (+1).
- Тосненский район: Тосно (+1), Тельмана (+2), Форносово (+1).