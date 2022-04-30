Фото: сразу четыре дома горели ночью в Красном Бору

Автор: Сергей Агутин
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Пожар охватил 574 квадратных метров на проспекте Энгельса в поселке Красный Бор Тосненского района Ленинградской области. Горели три частных дома и гараж.

Фото: сразу четыре дома горели ночью в Красном Бору Тосненский район, Ленинградская область, Красный бор
Фото: сразу четыре дома горели ночью в Красном Бору Тосненский район, Ленинградская область, Красный бор
Фото: сразу четыре дома горели ночью в Красном Бору Тосненский район, Ленинградская область, Красный бор

Фото: vk.com/spb_today

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 30 апреля в 03:38. На место прибыли 16 пожарных и четыре спецмашины. Пожар был потушен в 05:16. По предварительным данным, пострадавших нет.

Часом ранее в экстренные службы сообщили о пожаре в другой части Красного Бора – горел одноэтажный частный дом на проспекте Ленина. Восемь пожарных потушили пламя к 3:39. Информации о пострадавших не поступало.

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