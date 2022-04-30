Гость из Вологды задержан за убийство хозяина дома во время застолья в Тихвине

По информации ivbg.ru, 29 апреля возле магазина на улице Карла Маркса в Тихвине задержан 45-летний безработный из Вологодской области, подозреваемый в убийстве 41-летнего жителя Тихвина.

Тело мужчины с ножевым ранением бедра и ушибами головы нашли 28 апреля в квартире дома на улице Связи в Тихвине. Следствие полагает, что вечером 27 апреля хозяин принимал гостя.

В ходе совместного распития алкогольных напитков возникла ссора. Гость в качестве аргумента своей правоты использовал нож. Задержанный ранее привлекался к ответственности за аналогичное преступление.