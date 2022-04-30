Молодой рецидивист так любит угонять машины, что в этот раз угнал иномарку у отца в Тихвине

По информации ivbg.ru, 29 апреля возбуждено уголовное дело об угоне в отношении 27-летнего жителя Тихвина. Пятью днями ранее полицейские в третьем микрорайоне Тихвина остановили Hyundai Elantra.

Водитель не имел прав и документов на иномарку. Его отправили под административный арест на 10 суток. Автомобиль поместили на спецстоянку. Позже в полицию обратился 50-летний отец задержанного.

По словам мужчины, 24 апреля сын угнал у него автомобиль со стоянки возле дома на Советской улице. Установлено, что у задержанного уже восемь судимостей за угоны и кражи, а с 2019 года он лишен водительского удостоверения.