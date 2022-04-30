Задержан извращенец, который год преследовал школьницу и разбил ей голову в Петербурге

Как сообщал ivbg.ru, неизвестный мужчина в течение года домогался 17-летней школьницы в разных местах Санкт-Петербурга – демонстрировал обнаженную натуру и пытался распустить руки.
Школьница попыталась снять преследователя на мобильный телефон. Это привело мужчину в ярость, и он побил ее. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы мягких тканей обоих предплечий.
А 30 апреля стало известно, что подозреваемый задержан. Им оказался безработный местный житель 1983 года рождения. Его поместили в изолятор.
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