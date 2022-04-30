Тридцать человек эвакуировали из-за квартирного пожара в Тосно

Пожар охватил комнату в квартире на четвертом этаже девятиэтажного дома, расположенного на проспекте Ленина, 21, в Тосно Ленинградской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 30 апреля в 11:20. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен в 11:53.

Восемь жильцов при помощи спасательных устройств эвакуированы с задымленной лестничной клетки. Еще 22 человека спасатели вывели по маршевой лестнице.